Leo Nardini supervisó la obra del Polideportivo Palmeras

“Aprovechamos este tiempo para realizar mejoras, acondicionar todo para que este espacio quede más lindo y se pueda potenciar el trabajo deportivo que se venía haciendo y tener la posibilidad de volver a utilizarlo en óptimas condiciones. Cada área del Municipio trabaja de manera articulada y gestionamos a través del gobierno nacional un subsidio que nos permite planificar esta obra, sumado a la decisión política de Leo Nardini para que el deporte en Malvinas sea un derecho. Desde que el deporte es gratuito en nuestro distrito viene gente de todos lados, no solo de Malvinas. Nuestra tarea es estar cerca de nuestros vecinos con propuestas deportivas, para seguir mejorando y creciendo”, finalizó Matas.

“Estamos supervisando cómo está quedando la cubierta de la pileta que hace tiempo no podemos utilizar porque faltaba este techo que es muy importante. Una obra fundamental que va a potenciar este lugar, ya que mucha gente venía a practicar deporte. Estamos utilizando este tiempo de pandemia que nos obliga a cerrar las puertas para cuidar a la gente”, aseguró Juan Pablo Matas.