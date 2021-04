Ituzaingó: Recorrida de obras de la puesta en valor integral de la calle Pérez Quintana

Descalzo, afirmó: “Realizamos un recorrido de esta arteria, en la que se van a estar asfaltando alrededor de once cuadras, parte de un plan de obras integrales que estamos llevando a cabo junto a Nación y Provincia. Nos pone muy felices poder realizar estos trabajos, porque una vez concretados se traducen en una mejora en calidad de vida a los vecinos y vecinas. La obra pública es el gran motor de la economía, y en ese sentido, celebramos la gran cantidad de fuentes de trabajo que este plan de obras llevado adelante por el gobierno nacional genera para los vecinos y vecinas de Ituzaingó”.

