La Municipalidad de Escobar entregó un subsidio de tres millones de pesos al Hospital Erill

“Esta medida nos ayuda a reforzar el sistema público de salud del distrito y reafirma el compromiso que desde hace cinco años mantenemos con el Erill, porque a pesar de que no esté bajo nuestra administración, es un hospital fundamental que atiende a miles de escobarenses. Estamos en un momento en que no puede haber mezquindades y como ciudadanos debemos cumplir con la cuota de responsabilidad que nos toca, apelando a nuestra máxima sensibilidad tal como lo hacen todos los médicos, a quienes agradezco el trabajo a pulmón que vienen realizando en la primera línea desde hace más de un año”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, en el Palacio Municipal, tras oficializar la entrega del subsidio y confirmar que seguirá donando parte de su sueldo al hospital.

