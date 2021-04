Malena Galmarini y Fernando Espinoza anunciaron la licitación de la nueva Planta Depuradora Laferrere y la ejecución de las obras en La Matanza

El ex presidente de la Nación.

“El agua es un derecho humano y está claro que a esta altura del partido no podemos, no tendría que pasar en la Argentina lo que hoy está pasando, porque debido a los 4 años de gobierno anterior, se pararon las obras. Absolutamente todas. Así que bueno, gracias Malena por venir a La Matanza”, agradeció el intendente.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, se reunió con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en el palacio municipal para anunciar la licitación para comenzar con las obras de la nueva Planta Depuradora Laferrere que permitirá expandir las redes de saneamiento cloacal a los vecinos y vecinos del distrito que aún no cuentan con este servicio en sus domicilios.