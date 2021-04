Rodríguez Larreta visitó Fuerte Apache junto a Diego Valenzuela

No es la primera vez que los líderes de Juntos por el Cambio se muestran juntos: En marzo recorrieron los trabajos de urbanización del barrio porteño Rodrigo Bueno. Así, una vez más, demuestran sus objetivos y visiones en común respecto a la necesidad de una mayor integración social y urbana.

Tanto el CEDEM como la posta contra el coronavirus del barrio Ejército de Los Andes garantizan una mayor equidad entre todos los ciudadanos. “El CEDEM 4 posibilitará que cada vez más familias accedan a una vida deportiva y sana, y el centro de salud del barrio, que actualmente también funciona como posta de detección del coronavirus, le permite a todos los vecinos realizarse los controles necesarios aunque no cuenten con obra social”, agregó el jefe comunal.