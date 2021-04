El padre ‘Pepe’ cuestionó la decisión de cerrar las escuelas: “Tiene que haber alguna forma de presencialidad”

“La presencialidad en nuestros barrios es esencial”, dijo el coordinador del Equipo de Sacerdotes de Villas del Área Metropolitana de Buenos Aires. “Nos quedamos muy sorprendidos con esta medida, se nos decía lo contrario de lo que se anunció”, denunció. Afirmó además que allí no vale el argumento del transporte público dado que “nuestros chicos van a la escuela caminando”.

Para el padre José María ‘Pepe’ Di Paola, que actualmente desarrolla su sacerdocio en una villa de José León Suárez, partido de San Martín, la presencialidad en esos barrios populares “es fundamental y en todos los ámbitos, religioso, educativo, de salud”. “La presencialidad aquí es esencial, porque lo importante es que se pueda transmitir en forma directa el conocimiento, el afecto, la solidaridad y la contención”, expuso en una nota con el portal Infobae.

Para el cura es central que “el sistema educativo tenga presencialidad, por supuesto con todo el protocolo que sea necesario, extremando los cuidados de salud, en especial con los docentes y preservando a aquellos que tengan un riesgo mayor”.

El padre ‘Pepe’ consideró que “la brecha educativa ya es demasiado grande”, y denunció: “Nos quedamos muy sorprendidos con esta medida, se nos decía lo contrario de lo que se anunció”.

“En todos los encuentros que tuvimos con autoridades recomendamos la reapertura de las escuelas, y les pedimos que se trabajara en la presencialidad, porque lo consideramos esencial. Incluso vimos cómo con la vacunación se privilegió el ámbito docente y desde el Ministerio de Educación nos dijeron que se iban a reabrir las escuelas”, relató el integrante de la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones del Episcopado.

“La presencialidad es un elemento fundamental porque ya hay un desnivel educativo muy grande en el conurbano y con esto solo puede ensancharse más y más”, agrega el sacerdote, quien entiende que la virtualidad dificultó los aprendizajes. “Acá, un porcentaje muy amplio no puede seguir clases virtuales, porque hay que tener como mínimo un celular, además cargarlo, y a veces hay un solo teléfono en la familia y a lo mejor lo usa el padre o la madre en primer lugar. Después, hace falta alguien que guíe al chico, los padres, un abuelo, un tío. Finalmente, la conectividad, que con frecuencia no existe o no es buena”, enumeró.

También, el religioso asegura que, “si como se dice ahora el problema es el transporte escolar”, ese inconveniente no existe en los barrios populares, “porque aquí los chicos van a la escuela caminando”. “El transporte público puede ser un tema para el docente”, en algunos casos, e insiste en que se los debe cuidar y vacunar.

Por eso, José María ‘Pepe’ Di Paola llamó a pensar mecanismos para poder mantener abiertas las aulas en esos barrios. “Hay que buscar la manera, pero tiene que haber alguna forma de presencialidad”, cerró.