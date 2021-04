Lorenzino busca que, en plena pandemia, cierren espacios municipales de contención social de Tres de Febrero

Ante las presiones recibidas de @Carli_Bianco y @GLorenzino para cerrar los espacios de primera infancia, les cuento que son dispositivos sociales municipales no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares en cumplimiento de la ley 13298.

El Defensor del Pueblo lo solicitó en una nota que envío al Municipio de Tres de Febrero y que difundió en sus redes sociales. Lo planteó respecto del espacio municipal “Estrella de Belén” del barrio Ejército de Los Andes, por entender que su funcionamiento viola el decreto que prohíbe las actividades educativas presenciales. El jefe comunal del distrito, Diego Valenzuela, le respondió que “los Espacios de Primera Infancia son dispositivos sociales municipales no educativos, que dan estimulación y alimento a muchos chicos en barrios populares”.