Zabaleta supervisó la campaña de vacunación antigripal en el Centro de Calud Ángel Bo

En la jornada de vacunación estuvieron presentes la secretaria de Salud del Municipio, Magdalena Ragatky Caffera; y el ex secretario de Obras Públicas y actual director provincial de Auditoría y Control de Gestión del Instituto de Loterías y Casinos, Miguel Quintero.

“Comenzamos la campaña de vacunación contra la gripe y la neumonía, estuvimos acompañando a los vecinos y viendo el funcionamiento, en simultáneo con la campaña contra el covid, donde ya tenemos más del 50% de los vecinos que se inscribieron vacunados”, destacó Zabaleta. Y agregó: “Le pedimos a nuestros vecinos, a nuestro pueblo, que acompañe las medidas, necesitamos cuidarnos, cumplir con los protocolos y seguir acompañando las medidas que tomó el presidente Alberto Fernández, que tienen que ver con el cuidado, no hay nada más importante para nosotros que cuidar la vida y en ese sentido estamos trabajando”.