“Necesitamos disminuir la circulación de personas para disminuir la transmisión del virus”, señaló la ministra de Salud

Vizzotti aclaró que con estas decisiones “intensificadas, focalizadas y transitorias”, no aspiran a “que desaparezca el virus o desaparezcan los contactos porque eso no es viable en esta dinámica de transmisión”, sino que “disminuir la velocidad con que se están presentando los contagios y la velocidad con la que están ingresando las personas a las terapias intensivas”.

Lo hizo durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada, en la que afirmó que “las medidas que se tomaron “en cuanto a la presencialidad, no a la educación, son teniendo en cuenta el riesgo colectivo”. “En una situación de aumento exponencial del número de casos y en un aglomerado urbano cuya dinámica de transmisión es muy importante y cuando se dispara la curva es muy difícil poder interrumpirla, teniendo el objetivo de tomar una medida temprana para atrasar lo más posible”, enfatizó.