Murió Alfredo Graciani, gloria de Boca y exsecretario de Deportes de Tres de Febrero

Alfredo Graciani sufrió una paro cardíaco esta mañana en su domicilio del barrio porteño de Núñez. Se intentó reanimarlo pero no se pudo. Una hora antes de conocerse la noticia, “El Murciélago” compartió en Twitter un mensaje de aliento por el debut de Boca en la Copa Libertadores.

