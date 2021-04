Achával acompañó al presidente en el anuncio de créditos para refacción y construcción de viviendas

Por su parte, el presidente destacó: “Estas medidas están vinculadas. Los asalariados que no pagarán más ganancias, con esos ingresos podrán financiar la refacción y construcción de sus casas sin tasas financieras. Así estamos siendo mejores y trabajando en favor de los que necesitan un auxilio del Estado”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com