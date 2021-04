El gobierno de Morón exime del pago de tasas a los sectores más afectados por la pandemia

La disposición de las tasas municipales también está orientada a sectores “críticamente afectados”, que no pueden funcionar bajo ningún protocolo sanitario o que, por sus características, el funcionamiento bajo protocolo vigente representa una merma en su nivel de actividad superior al resto; y a sectores “fuertemente afectados”, que pudiendo funcionar bajo protocolo, ya sea en su formato habitual o con adaptación de su modalidad de venta -entrega a domicilio o en puerta- tienen una fuerte afectación en su nivel de actividad.

Esta normativa corresponderá a las meses 1 a 6 del año 2021 -de enero a junio- destinado a los y las contribuyentes del distrito que aún no hayan podido retomar su actividad comercial o que hayan sido severamente afectados por la pandemia del coronavirus.