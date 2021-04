Profesionales del Larcade publicaron una carta abierta a los vecinos y se reunieron con el intendente Jaime Méndez

Tras la publicación de una carta abierta de trabajadores del Hospital Larcade a los pacientes, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez, se reunió con jefes de distintos servicios del centro de salud.

“Agradecimos el trabajo que llevan adelante y compartimos pasos a seguir con relación a la pandemia”, manifestó el jefe comunal en sus redes sociales en referencia al encuentro.

En la carta abierta, manifestaron que “la Asociación de Trabajadores Unidos del Hospital Larcade no nos representa”. Asimismo, señalaron no estar “de acuerdo con la politización, con banderas de sindicatos y partidos políticos y marchas rellenadas con personas que no pertenecen a nuestro sistema de salud”.

Este texto, que va dirigido a los pacientes, cuenta con la firma de los titulares de las áreas de Neonatología, Departamento Materno Infantil, Pediatría, Terapia Intensiva Pediátrica, Otorrinolaringología, Oncología, UTI, Anestesia, Neurocirugía, Gastroenterología, Urología, Cirugía, Traumatología y Ortopedia, Emergencias, Mantenimiento y camilleros, personal de limpieza, personal del plan SUMAR, y personal administrativo.

“Sabemos que hay muchas cosas por mejorar y cambiar en nuestro hospital, que se viven situaciones injustas y a veces indignantes, pero creemos firmemente que juntos podemos resolverlas, siempre desde el diálogo, respeto hacia los compañeros y autoridades y por sobre todas las cosas respeto hacia a nuestros pacientes”, expresaron.