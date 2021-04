Vicente López dará un apoyo económico de 40 mil pesos a más de 600 comercios del distrito

Por su parte, Gisela que se dedica al rubro gastronómico expresó: “Tenemos la suerte de poder seguir abiertos, trabajando con todos los protocolos para cuidar a los vecinos. Me parece muy importante que nos puedan ayudar porque hay gente que está muy endeudada y nos viene bárbaro en este momento tan difícil”.

Se otorgarán 40 mil pesos no reembolsables, en una cuota, para locales gastronómicos, gimnasios y salones de fiestas. Además, serán eximidos del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene del mes de abril.