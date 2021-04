Diputados: Funcionarios defendieron proyecto que modifica Impuesto a las Ganancias para Sociedades

Del Pont expresó: “La forma más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos. Hoy estamos hablando de uno de los impuestos más progresivos del esquema impositivo”. Y agregó: “Se está gravando las Ganancias, no el tamaño de facturación, masa salarial u otra variable, esto es muy equitativo”.

