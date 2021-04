Se inauguró de manera formal la renovada estación de ferrocarril de Villa de Mayo

Y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación comentó: “Este es un logro a partir del trabajo de Leo Nardini, con Trenes Argentinos Infraestructura y el Ministerio de Transporte, que no solo representa la mejora de la estación sino del entorno. Es más seguridad para todos los ciudadanos de Villa de Mayo y de Malvinas Argentinas. Mientras nos toca convivir con la pandemia, se sigue adelante con la mejora en el sistema de transporte y en la calidad de vida de los argentinos. Se ha multiplicado por tres la inversión pública, lo que representa más de 140 mil empleos para la Argentina, y muchas obras que representan calidad de servicio y de vida”.

Por su parte, Meoni dijo: “Estamos muy satisfechos con esta nueva estación, con la incorporación de tecnología, accesibilidad, iluminación LED, cámaras que son fundamentales. Con estas nuevas estaciones no solo estamos brindando la accesibilidad correspondiente para el uso del tren sino la accesibilidad complementaria para evitar hechos delictivos, y llevar mayor tranquilidad a nuestros vecinos. Seguiremos avanzando, además, con los pasos bajo a nivel que harán que sea más rápido el flujo vehicular y que mejore la frecuencia de los trenes para que la gente viaje más cómoda”.