Federico Achával compartió la ampliación del Hospital de Derqui con Fernández y Kicillof

Durante el acto, el presidente señaló que “se vienen tiempos más complejos, por eso hoy estamos anunciando la ampliación de camas, la construcción de más centros hospitalarios y que durante los próximos tres meses al personal de la salud destinado a la atención de la pandemia le sumaremos 6500 pesos mensuales”, y agregó que “740 mil personas recibirán este bono para reconocer el esfuerzo enorme que hacen”. “Seguiremos trabajando en conseguir vacunas para los argentinos, somos de los pocos países en el mundo que siguen recibiendo vacunas. Pido que no hagamos política con la pandemia. Cuidémonos y cuidemos al otro”, remarcó.

