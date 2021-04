Juan Andreotti presentó un nuevo Centro de Hisopado Municipal

Por último, el intendente de San Fernando concluyó: “Ya tenemos más de 25 mil vecinos que se han vacunado, el proceso se está acelerando, pero necesitamos en estos días que entre todos nos cuidemos, que evitemos las reuniones sociales y circular si no hay necesidades básicas que cubrir. Ya lo hemos hecho el año pasado y lo vamos a poder hacer este año también”.

“Si detectamos que una persona no está saturando como corresponde subiría a la guardia del Hospital Municipal San Cayetano o al Hospital Provincial. Fuera del horario que funciona este Centro de Hisopado, todas aquellas personas que presenten síntomas pueden acudir a las guardias de los dos hospitales para hacerse un test”, completó.