Brown: “Se debe intentar que países con alto consumo compren nuestras carnes y granos con algún valor agregado”

Por último, consultado sobre el conflicto generado entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales, Carlos Brown dijo que “si el ministro de Educación, y la ministra de Salud -de la Nación- creen que la presencialidad no agrava la contagiosidad, en lo personal, creo que es importante continuar con las clases, seguir con la educación, tanto para los chicos como para los adultos”. “Espero que no se repita la situación el año pasado -sin clases presenciales todo el año-, porque necesitamos que nuestros jóvenes tengan niveles técnicos cada día más sofisticados, en un mundo que educa fuertemente a sus generaciones futuras”, finalizó.

A pesar de la situación de emergencia, el ex ministro, hoy directivo del Banco de Inversión y Comercio Exterior, pide trabajar en la creación de “un nivel de financiamiento fuerte”, porque “las PyMEs ocupan el 80% de la mano de obra, y sumado a las obligaciones impositivas, la situación se vuelve compleja”.

“Personalmente, me gustaría que el Estado asista con impuestos que sean consecuencia de un incremento de actividades productivas en los rubros donde podemos seguir trabajando aún a pesar de la pandemia”, como el agro, indicó, por lo cual volvió a criticar el cierre de las exportaciones.

Frente a la nueva ola de coronavirus que empieza a afectar fuertemente al Área Metropolitana de Buenos Aires, Brown, quien pide primero evaluar la evolución, no cree que la situación sea peor que la de 2020, donde el PBI cayó en un 10%. “Con el mejoramiento de la pandemia -en el país-, este año se habían recuperado una cantidad de rubros. lo que generó cierto optimismo”, pero el recrudecimiento de la enfermedad, “nos conduce a situaciones complejas”.

El director ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, Carlos Brown, entiende la dificultad de lograr números positivos económicos en medio de una pandemia, pero no obstante, considera que el cierre de las exportaciones alimenticias es perjudicial para el país, mientras pide intensificar acciones para lograr nuevos mercados o valor agregado a los productos que ya se venden al exterior.