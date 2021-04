Santilli puede generar “la transformación que está necesitando la Provincia”, afirmó Fiorini

Lucas Fiorini, senador provincial de Juntos por el Cambio por la Quinta Sección, conversó con SM Noticias y se refirió a las nuevas restricciones determinadas por el gobierno nacional para enfrentar la segunda oleada de coronavirus, y a la suspensión de las clases presenciales. Además, el dirigente oriundo de Mar del Plata, opinó sobre una posible suspensión de las PASO y sobre el armado del espacio del que forma parte. ¿Qué dijo respecto a una eventual candidatura de Diego Santilli en la Provincia?

Para comenzar, sobre las nuevas restricciones, el legislador consideró que “el problema más grande es la manera en que” el gobierno nacional las tomó. “La pandemia era una situación imprevista y muy difícil, y uno por supuesto tiene que tener compresión”, analizó, y recordó que “el año pasado, en una primera etapa, hubo una serie e cuerdos entre el presidente, el gobernador de la Provincia y el jefe de Gobierno porteño”, algo que definió como “razonable”. “Después todo se politizó, hubo una cuarentena larga y el Estado nacional no se preparó todo para lo que se sabía que iba a venir. Tampoco hubo planificación en cuanto a la vacunación”, añadió.

“La pandemia ahora recrudeció, pero las medidas las tomó el gobierno nacional sin consultar a los otros actores”, reiteró, y planteó que “estas medidas son demasiado importantes como para no hacer parte a una jurisdicción tan importante como la Ciudad de Buenos Aires”. “No se trabajó con diálogo, respeto y sentido común al tomar estas medidas”, lanzó.

En cuanto a la suspensión de las clases presenciales, y si este es el principal punto de conflicto entre Nación y Ciudad, Fiorini entendió que “el quiebre se da cuando uno tiene predisposición a dialogar y no es escuchado”. “El gobierno porteño trabajó muy bien la vuelta a clases, y se puede corroborar que -en territorio porteño- el problema de la circulación del virus no viene por el lado de la presencialidad en las escuelas. El gobierno nacional no escuchó a quienes trabajaron bien, solo decidió cortar las clases de manera inconsulta”, declaró.

“Hay que darle una continuidad razonable a las clases y permitir cierto desenvolvimiento económico. Hay que tener una mirada global pero actuar con concepción local”, sostuvo, y defendió las miradas locales, ya que para él “nadie sabe mejor que un gobernador o un intendente para articular con los sectores educativos y productivos de cada lugar”. “Ellos saben hasta dónde tirar de la cuerda”, mencionó.

El senador brindó su opinión sobre las protestas que se generaron apenas conocidas las nuevas medidas, y las atribuyó a “la falta de diálogo”. Dijo que las protagonizan “sectores que hoy no se sienten escuchados”. “El error más grande del gobierno es no acompañar la necesidad de unidad nacional en un momento tan difícil para la Argentina”, expresó, al tiempo que rechazó las posturas extremas y polarizadas.

“Necesitamos políticas públicas con mayorías amplias, con consenso del 70 u 80 por ciento de las expresiones políticas y la ciudadanía. Hoy nadie tiene poder suficiente para tomar medidas aisladamente, y ese es el error más grande que está tomando el gobierno, y sería un error de la oposición no tomar en cuenta esto”, completó.

Ya en lo político, el marplatense habló de la posible suspensión de las PASO. “Frente a un sistema que tiene que ver con la democracia y la participación ciudadana, hay que tener mucho cuidado y consenso para ir para atrás” subrayó. “Las PASO no son el sistema ideal, pero permite un ordenamiento, sobre todo para la oposición”, afirmó, dejando entrever que hoy hay distintas posturas dentro de Juntos por el Cambio.

“El oficialismo trabaja para eliminarlas, pero nosotros planteamos que las PASO tienen que cuidarse. Es razonable que, en el marco de un acuerdo, se pospongan para alejarlo de un posible pico de contagios, pero no estamos de acuerdo con suspenderlas. Es razonable evaluar una postergación de las PASO o las elecciones”, sintetizó.

“Como oposición trabajamos para lograr acuerdos amplios”, indicó Lucas Fiorini, al respecto de la actualidad de Juntos por el Cambio, espacio que, destacó, “logró mantener la unidad como espacio opositor, y eso es muy difícil”. “Hoy tenemos una legitimidad muy grande, pero para poder ser opción de gobierno en 2023 tenemos que hacer una muy buena elección este año, y para que eso pase la condición necesaria es la unidad, pero con la unidad sola no es suficiente”, prosiguió.

“Con los mismos actores, en 2019 la diferencia electoral con el Frente de Todos en la Provincia fue de 15 puntos”, recordó, por eso instó a “abrirnos a sectores que no son los tradicionales de Juntos por el Cambio, sectores del desarrollismo, el peronismo, el vecinalismo e independientes”. “Hay que buscar a esos que no se sienten contenidos por las políticas del oficialismo”, lanzó, y llamó a “trascender las diferencias”.

El senador bonaerense reclamó además “mayor apertura hacia el dirigente local”, que “son los que más saben lo que pasa en los territorios, y los que más saben a la hora de construir políticas públicas”. “Ha habido un desprecio, con decisiones tomadas desde la superestructura, de la territorialidad. Nosotros tenemos que respetar al dirigente territorial”, consideró.

“Vecinos Unidos apuesta a eso”, dijo, en referencia al espacio vecinal que conduce junto al senador provincial Roberto Costa. “Nosotros construimos de abajo para arriba. Somos vecinalismos, pero no proyectos aislados, estamos vinculados a la oposición”, señaló. “Con unidad y apertura Juntos por el Cambio puede volver a ser opción de gobierno, porque va a ser una gran elección en 2021”, entendió, y sugirió que las diferencias internas sean dirimidas en una PASO, para que “las definan los vecinos”.

Para cerrar, Fiorini fue elogioso con las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli en la Ciudad de Buenos Aires. “La gente quiere que le respondan con gestión y está cansada de los extremos. Los que gestionan y tienen buenas experiencias de gobierno son personas de construcción. Ellos tienen una experiencia exitosa basada en el diálogo y en la incorporación de todos. Eso es lo que necesitamos en la Provincia y la Nación”, afirmó.

“No tiene prejuicios con respecto a ningún sector que apuesta a transformar la Argentina, por eso emerge con una alternativa clara al oficialismo”, expresó, con relación a Rodríguez Larreta. Y respecto de Santilli, aseguró que “es alguien que ha gestionado muy bien y entiende muy bien al peronismo, algo muy importante para la Provincia”. “Lo que está estudiando para la Provincia, rodeándose de dirigentes provinciales, es algo que hasta ahora no se ha planteado nunca y pude ser muy bueno. Puede ser la transformación que está necesitando una provincia que hay que pensarla como un país. Estamos preparando equipos para eso, y creo que puede ser un excelente gobernador”, cerró.