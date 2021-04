El peronismo de Tres de Febrero en movimiento

Mientras todas estas actividades se desarrollaban, la actividad política continuaba de manera incansable a través de las reuniones celebradas en diversos espacios de las agrupaciones que conforman la mesa. La metodología de trabajo se dividió y ordenó en circuitos para así tener una mejor mirada de la problemática vecinal. Todo este trabajo incesante no estuvo ajeno a los distintos actores políticos locales y en particular a los de origen peronista. A las recientes incorporaciones de Cristian Tiedemann y Juan Pablo Zaragoza. Se sumó y se hizo pública la incorporación al espacio conducido por Horacio Alonso de Marcos Peredo de “Orgullo y Lealtad” quien fuera candidato a concejal a la lista del Frente de Todos en 2019. Una de las particularidades de esta incorporación es la cercanía de Peredo a Juan Debandi (este ultimo fue testigo del matrimonio de Peredo, referente de la diversidad en Tres de Febrero)

La emotiva jornada del 24 de Marzo con numerosos actos conmemorativos en recuerdo a las víctimas de la dictadura cívico militar “sembrando memoria” que concluyó con un evento donde renombrados exponentes se dirigieron a los vecinos de Tres de Febrero También hubo un recuerdo sin precedentes en el distrito: Fue el homenaje, con distanciamiento social, a los héroes y ex combatientes caídos en la guerra de Malvinas con motivo de cumplirse un nuevo aniversario el 2 de Abril pasado.

Una multitud de militantes y vecinos está acompañando la propuesta organizativa de la Mesa Peronista de Tres de Febrero. La nueva fuerza, no ha dejado de concretar actividades en su objetivo de ser un protagonista activo de la política distrital.