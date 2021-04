Juan Andreotti presentó la ampliación de camas de terapia en el Hospital Municipal de San Fernando

“Hoy estamos entrando en el segundo invierno con un sistema mejor preparado que el año pasado, y por suerte tenemos la vacunación, que permitió que muchos abuelos estén inmunizados y que no sean personas de riesgo al momento de esta fuerte segunda ola”, finalizó.

“Debemos trabajar en conjunto, cuidarnos y respetar todos los protocolos necesarios, y evitar las reuniones sociales. El presidente nos pidió un mayor esfuerzo y compromiso en estos 15 días; de esto salimos entre todos o no salimos. El Estado está haciendo su esfuerzo, necesitamos que todos acompañen”, concluyó. Estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medios Ambiente, Eva Andreotti; y el secretario de Salud Pública, Marcelo Campos.

Ante la segunda ola de coronavirus, el Municipio incorporó 14 nuevas camas de cuidados respiratorios y 13 de terapia intermedia. “Debemos trabajar en conjunto, cuidarnos y respetar todos los protocolos necesarios. De esto salimos entre todos o no salimos, por eso necesitamos que todos los vecinos acompañen con su esfuerzo”, dijo el intendente.