Martín Jofré se sumó a los intendentes de zona norte y presentó un amparo para la continuidad de clases presenciales

Por último, aclaro que no se desconoce la existencia de la pandemia, pero ello por sí solo no habilita a la violación sistemática de los derechos constitucionales reconocidos a las personas, arrancando desde la libertad, pasando por la salud y afectado gravemente a la educación.

Entendí que de mantenerse el DNU presidencial, se verá irremediablemente afectado el derecho constitucional a la educación y la salud psíquica y física, y más aun considerando que en el año 2020 no se ha desarrollado actividad escolar presencial en ninguno de los niveles, perdiéndose un ciclo lectivo completo sin acceso a la educación, situación provocada por la impericia, negligencia y arbitrariedad de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales y provinciales.

Mal podría desempeñar los intereses legislativos que el pueblo de Tres de Febrero ha colocado en mi custodia (art. 25 de la Ley Orgánica Municipal), si no ejerciera como primera medida la defensa de todos y cada uno de los derechos que lo asisten, empezando claro está, por aquellos consagrados en nuestra Carta Magna (art. 14, 16, y cctes. C.N.).