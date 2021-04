El Municipio de San Isidro presentó un amparo en la Justicia par que las clases sean presenciales

“Queremos defender los derechos de nuestros vecinos y que los chicos puedan ir al colegio. Junto con los padres presentamos un amparo para que continúen las clases presenciales, porque está demostrado que los chicos no se contagian en las escuelas. Con los protocolos debidamente aplicados, el riesgo es mucho menor en el aula que en otros lugares”, indicó el intendente Gustavo Posse.

