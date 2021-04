Ante las nuevas restricciones, San Miguel lanza beneficios para gastronómicos

La Municipalidad de San Miguel dispuso la eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene a los locales gastronómicos afectados por los nuevos horarios comerciales, que a partir de esta noche no podrán abrir sus puertas y deberán trabajar bajo las modalidades de delivery o retiro en puerta, según lo establecido por el gobierno nacional y provincial para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

This site is protected by wp-copyrightpro.com