El Partido Evangélico ya tiene referentes en Hurlingham

Un recorrido por la propuesta de UNO -Una Nueva Oportunidad-, una alternativa política que redobla la apuesta con “bases en la honestidad, la educación y las políticas productivas” en cuanto a la generación del trabajo y la acción social.

Frente al cansancio de los ciudadanos con la clase política, lo que genera un rechazo de la gente tanto hacia los actores como a la representación en sí, la propuesta de UNO surge como una opción distinta, indican desde el espacio, basada en los preceptos de verdad, justicia e integridad, con valores y principios que sostienen las bases de una sociedad justa y equitativa.

En una entrevista, el referente de Hurlingham, Cristian Valdivia, cuenta las acciones de Una Nueva Oportunidad en el distrito.

¿Cuándo surge la propuesta de UNO?

Luego de las elecciones 2019, y más precisamente a raíz de la disconformidad con que vivimos el debate y la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, comenzamos a pensar en una alternativa política. Empezamos a armar UNO con referentes cristianos. En los últimos meses este espacio se encuentra abierto a todos aquellos que compartan la necesidad de darle a los argentinos los gobernantes que se merecen. El 15 y 16 de febrero de este año realizamosuna asamblea en la ciudad de Rosario, en la cual decidimos que queremos ser una propuesta opositora fuerte al Kirchnerismo, sin posibilidades de realizar con ellos ningún tipo de alianza.

El proyecto político UNO: ¿por quiénes está compuesto?

A nivel nacional el presidente del partido UNO es Walter Ghione, diputado por Santa Fe. Él integró la lista junto a Amalia Granata. La vicepresidente es Ana Valoy, quien está trabajando muy fuerte en Tucumán por la defensoría del niño, siendo la Directora del Observatorio de la Familia.También participa de este movimiento Diego Villamayor, referente de UNO en la provincia de Buenos Aires, quien estuvo en el área de Educación en la gestión delgobierno de María Eugenia Vidal. Y a nivel local cuento con un equipo de trabajo formado por profesionales y estudiantes de varias áreas.

¿Cuáles serían las principales propuestas del partido a nivel local?

Dentro de los lineamientos de la propuesta nos parece fundamental acompañar a las familias y a la niñez en materia educativa, ya que la educación es la base fundamental para toda la sociedad. En febrero estuvimos repartiendo kit escolares en diferentes barrios y distritos, donde no sólo pensamos en la entrega de los mismos, sino que abrimos un espacio de escucha a las necesidades de los vecinos y los niños de la comunidad. En este sentido buscamos apuntar a que los chicos sean motivados a estudiar, porque consideramos que ahí radica el verdadero cambio, si los chicos no se capacitan, no estudian estamos complicados. Para evitar casos como el de la niña M, el Estado debe generar políticas de acompañamiento y seguimiento. Quizás no sean casos tan extremos los que vemos a diario, pero: ¿Cuántos chicos vemos en las estaciones pidiendo monedas, limpiando vidrios que no están estudiando?”. El gobierno debería hacer hincapié en apuntalar a las familias que no mandan a la escuela a los menores porque tiene problemas de adicciones, por ejemplo, ayudándolas con programas eficientes y de seguimiento, otro campo donde las comunidades cristianas tienen amplia experiencia.

En el campo social está otra de nuestras propuestas. Desde hace años la iglesia trabaja mucho desde la ayuda social. Tenemos merenderos, comedores y nos estamos haciendo fuertes en ese trabajo. Las problemáticas sociales se agudizaron en la pandemia, nosotros comenzamos organizando ollas solidarias donde se repartían 80 porciones en un principio y terminaron siendo más de 200 raciones. Sabemos que muchospadres se quedaron sin trabajo y que muchos emprendedores cerraron su comercio. Las entregas de estas viandas se realizaron en W.C.Morris (Barrio San Damián y Belgrano) y en Villa Tesei (Barrio Mitre). Además de que cada familia viene a buscar un plato de comida nutritiva y caliente, también aprovechan ese espacio de escucha y cuentan su historia.

Por otra parte, sentimos la necesidad de fortalecer a las Pymes, a los emprendedores y las empresas locales. Las Pymes y los emprendedores necesitan buenos precios para poder competir, de esa manera se capitalizarían y podrían expandirse, comprando maquinaria y tomando gente. Esto representaría nuevas fuentes de trabajo y, por lo tanto, un aumento en el nivel de ocupación real. No solo habría nueva oferta de empleos para los vecinos de Hurlingham, sino que se reactivaría todo el mercado local. A partir de una buena política de exención de impuestos se podrían generar estos cambios y de esta forma fomentarel trabajo local.

¿Cuál es la proyección que plantean para UNO Hurlingham?

Todas estas propuestas señalan que nuestro objetivo es formar una oposición fuerte,ser una verdadera opción para los hurlinguenses. No queremos que estén las listas armadas por amiguismos, sino que todo Hurlingham esté representado por diferentes referentes locales, personas que estuvieron trabajando toda la pandemia y no pararon; y que se encuentran capacitados para llevar adelante una buena gestión. Este espacio invita a participar y a hacer historia, a todas aquellas personas cuya trayectoria esté marcada por el compromiso social y la integridad ciudadana.

¿Qué opinás de las PASO 2021?

Estamos a favor de hacer las PASO en los meses de septiembre u octubre, aunque haya que esperar un poco más, dado que esto es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Estamos con muchas expectativas, ya que hace años que venimos trabajando y consideramos que los vecinos quieren gente nueva formando parte del Consejo Deliberante. UNO Hurlingham espera tener un representante con valores y principios cristianos en el recinto concejal.

Para cerrar esta propuesta trae a la memoria los orígenes de la política y la democracia, cuando los ciudadanos más destacados eran elegidos para representar a su pueblo por sus valores éticos y morales (ad honorem) y nos permite soñar con un futuro diferente y próspero para el partido, la provincia y nuestra querida Nación Argentina.

Para conocer más este espacio: @UNOHurlingham en, Facebook, Twitter e Instagram.