Más de mil vecinos de San Isidro recibieron la compostera para residuos orgánicos

En Diego Palma al 1400, la vecina Vesna Barisic recibió su compostera luego de haber realizado una capacitación que brinda el Municipio como requisito previo. “El programa me parece novedoso y es un aporte para reducir la contaminación, ya que tiramos muchas toneladas”, opinó la joven vecina estudiante de nutrición.

