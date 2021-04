Jorge Macri presentó un amparo judicial “para que ninguna escuela cierre en Vicente López”

“Como padres sabemos la importancia de que nuestros hijos estén en las escuelas y sabemos que la presencialidad es irremplazable”, dijo en el video publicado. Además, el mandatario destacó que “ya comprobamos que cumpliendo los protocolos de manera estricta las aulas no son foco de contagio”.

A todas las familias, quiero decirles que voy a hacer todo lo posible por sostener la presencialidad en las aulas. Presentamos un amparo en la justicia para que en Vicente López no cierren las escuelas. Estoy convencido que es el lugar donde los chicos tienen que estar. pic.twitter.com/MriPtrHSLq