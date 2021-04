Por más trabajo para las cooperativas, Malena Galmarini firmó un convenio con la CCC para realizar obras de agua y cloaca

El ex presidente de la Nación.

Los planes A+T y C+T se destacan por la generación de puestos de trabajo genuinos y el cumplimiento de un plan de formación en oficio continuo para todas las personas beneficiadas, en este caso las que forman parte de la Cooperativa Corriente Clasista y Combativa, que llevará adelante las obras necesarias en los 26 partidos de la concesión de AySA.

El encuentro tuvo lugar en el club barrial Estrella Roja de Laferrere, partido de La Matanza, donde Galmarini expresó la importancia de este tipo de convenios: “La verdad que es un placer trabajar con Juan Carlos, con su equipo, que yo los conozco de hace mucho tiempo, sé de la importancia que le dan al trabajo, sé de la solidaridad y la generosidad con la que construyen redes, no solamente redes de agua y de cloaca, sino vínculos, redes que nos llevan al desarrollo humano, al desarrollo social y, además en este caso, a un desarrollo más integral. Dar trabajo, hacer redes secundarias de agua y de cloacas, mueve también la economía local que es lo que necesitamos para que la Argentina salga adelante”.