Leo Nardini inauguró la obra de la calle Luis Vernet

“Durante los primeros cuatro años de gestión administramos de tal forma que hoy tenemos la posibilidad de hacer obras con fondos y recursos que son el ahorro del pago de los impuestos de los vecinos, sumado a la gestión del gobierno provincial y nacional para conseguir convenios y desarrollar obras. A quienes todavía no les llegó el pavimento les pedimos que tengan paciencia que vamos a seguir avanzando como siempre, para que Malvinas Argentinas quede más linda”, finalizó Leo Nardini.

El jefe comunal, expresó: “Esta obra era muy importante teniendo en cuenta que nos conecta, nos da salida a Valparaíso que es una principal que une con Pablo Nogués y nos da salida a Panamericana. Acá está el Jardín de Infantes ‘Duendecitos’ y los chicos no tenían accesibilidad al pavimento. Desarrollamos este trabajo a través del programa ‘Argentina Hace’ del gobierno nacional, para que la gente realce el valor adquisitivo de sus viviendas. Hay vecinos que hace años viven en el barrio y recién pueden ver el pavimento hecho realidad”.