Cómo cuidar de las plantas siguiendo la iniciativa del programa Día Verde

Para quien no conozca este programa, se enfoca en el reciclaje y en hacer un uso eficiente de los recursos naturales. Se han establecido diferentes puntos de recepción en la comunidad, para generar mayor conciencia ambiental. Aprovechando esta gran iniciativa, es ideal evaluar otras acciones que se pueden realizar para ayudar al planeta. Una de ellas es mantener plantas en la casa y cuidarlos apropiadamente. No basta con comprar un par de macetas para regarlas de vez en cuando, es necesario ponerle cierto cariño y esfuerzo a la labor para aportar al medio ambiente.

Para empezar es posible dividir a las plantas en dos grupos, las que se tienen en espacios exteriores y las de espacios interiores. En otras palabras, unas se ubican dentro de la vivienda y otras afuera. Cada una tiene ciertas consideraciones dependiendo del caso, ya que no son iguales las condiciones en cada lugar. Por ejemplo, si se tiene una planta dentro, no se puede colocar cerca en esquinas oscuras, donde no exista ni siquiera una corriente de ventilación. En vista de los aspectos a tomar en cuenta, a continuación se profundizará en el tema.

¿Cómo cuidar de las plantas que están dentro de la casa?

Para empezar, hay que observar de vez en cuando el estado general de la planta, pasando por la raíz, el tallo y las hojas. Yendo de abajo hacia arriba, si la raíz se ve un poco chata, como si quisiera crecer pero no puede, es conveniente mover la planta a una maceta más grande. Por otra parte, si buscas una distracción natural que te despeje un poco la mente, podrías comenzar a cuidar una planta. Una de las tareas más sencillas es revisar las hojas y fijarse si están muertas o vivas. Con una tijera especial, es posible remover la parte muerta, para ayudar a que la planta sane. De la misma manera, es aconsejable inspeccionar si tiene animales pequeños u hongos que puedan estar comiéndose las hojas. En ciertos casos es posible quitarlos con guantes, pero cuando la plaga es más fuerte, es posible usar fungicidas o pesticidas.

¿Cuáles son los beneficios de bienestar que aporta este pasatiempo?

Para empezar, se trata de un “ser vivo” que depende de una persona, lo cual aparte de representar una responsabilidad, da un sentido de propósito, una razón para despertarse cada día y atenderlo. Esto puede servir de motivación y ayudar a personas que se sienten sin rumbo o sufren de patologías como la depresión. Claro está, los individuos depresivos deben consultar con su médico, puesto que ningún pasatiempo va a curar una enfermedad mental. Aunado a la motivación, se encuentra la sensación de progreso al ver que una planta mejora su estado, cortesía de los cuidados que se le brindan. Similar al avance que se percibe cuando se lee un libro, con la diferencia de que en este caso es un elemento de la naturaleza, que se mueve, respira y reacciona según su entorno. Además, tener varias plantas facilita la creación de espacios que sean una especie de refugios, ante lo que pueda estar pasando afuera en la calle. Sin importar los problemas de la sociedad, es posible encontrarse con un huerto propio y sentirse acompañado por la naturaleza. No habría otras personas, como pasaría en un parque, ni tampoco habría que lidiar con situaciones que pueden suscitarse en el mundo exterior con desconocidos.