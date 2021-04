Juan Andreotti visitó el operativo de documentación y servicios que llevan adelante San Fernando y la Nación

En tanto, Mariana añadió: “Muy buena la organización, lo estaba esperando hace tiempo porque mi bebé nació en plena pandemia y no había podido hacerle el documento. También necesitaba hacer un par de trámites de ANSES y Desarrollo Social, así que me vino muy bien para aprovechar el día”.

Los sanfernandinos que se acercaron al operativo también opinaron. Por ejemplo, Alicia comentó: “Vine para hacer el cambio de domicilio y me sorprendí con la organización, conseguí turno rápido, el personal muy predispuesto y aproveché a realizar otros servicios también del Municipio. Estas iniciativas benefician mucho a los vecinos en este tiempo de pandemia”.