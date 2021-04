“Desde el Estado apostamos a la obra pública como generadora de empleo”, afirmó Ghi

El jefe comunal recorrió una serie de obras con el titular de la cartera de Infraestructura bonaerense.

El intendente Lucas Ghi recibió la visita del ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, y recorrieron las diferentes obras que se llevan adelante por todo el territorio, como la Cuenca Céspedes de El Palomar, la construcción de viviendas en barrio Seré de Castelar Sur y el avance de las cloacas en Morón Sur.

En primera instancia, los funcionarios se acercaron a la Cuenca Céspedes, ubicada en la Base Aérea de El Palomar, donde se llevan a cabo tareas de limpieza y saneamiento. Este trabajo, fruto de la articulación con la Subsecretaría de Recursos Hídricos provincial, tiene como fin asegurar el paso fluido de la corriente hasta su desembocadura y el mejoramiento de este espacio en general.

Acerca de la visita a cada intervención, el jefe comunal afirmó que “hoy fue una jornada muy importante de trabajo articulado con la Provincia, a través del Ministerio de Infraestructura y junto al ministro Agustín Simone”. “Recorrimos tres obras de alto impacto social en el distrito. La primera tiene que ver con el mantenimiento y la limpieza de la Cuenca Céspedes en El Palomar, con más de 50 cooperativistas poniendo en valor y trabajando para que tenga el escurrimiento adecuado y poder solucionar el problema de las inundaciones”, agregó.

Más tarde, los equipos recorrieron las obras de 40 viviendas en barrio Seré de Castelar Sur, con el objetivo de reactivar estas intervenciones que se suspendieron en el año 2015, por decisión de la gestión anterior. Esta acción se realizará junto al Instituto de la Vivienda de la Provincia y se adjudicarán de acuerdo con los criterios de los programas habitacionales.

Este proyecto de viviendas incluye un abordaje integral habitacional que se está llevando adelante en la zona. Los mismos se vinculan al Procrear, hogares desarrollados con el Instituto de la Vivienda de la Provincia y programas de regularización, más la infraestructura propia del lugar, la Reserva Natural Urbana, el Polideportivo Gorki Grana, la Unidad de Gestión Comunitria y el Centro de Atención Primaria de la Salud.

Finalmente, Ghi y Simone también estuvieron en Morón Sur para supervisar el avance de la red secundaria cloacal que brindará servicio a más de 12 mil 600 vecinos y vecinas de la zona. Esta obra cuenta con un financiamiento de 95 millones 322 mil 237 pesos destinado a la instalación de 23 mil 773 metros de cañería entre diámetro nominal, bocas de registro, bocas de acceso y ventilación, cruces de conductos pluviales, cruces bajo ruta provincial y empalmes al Colector Cloacal Morón Resto.

En ese sentido, el ministro provincial señaló que “estuvimos recorriendo junto con el intendente Lucas Ghi diversas obras de la provincia de Buenos Aires, en particular, una obra de limpieza de ríos y arroyos”. “Después una obra de viviendas que, lamentablemente, el gobierno anterior la dejo paralizada y ahora Lucas está trabajando intensamente con el Instituto de la Vivienda de la Provincia para realizar esas 40 viviendas que no se terminaron. Por último, vimos la obra de cloacas, que es una obra muy importante. Me contaba Lucas que su compromiso para llegar a un cien por ciento de cobertura de obras y cloacas”, agregó. Y enfatizó que “la Provincia y el Ministerio de Infraestructura, por supuesto, estamos dando el apoyo necesario para que esto se haga realidad”.

Asimismo, el intendente de Morón afirmó que “las tres intervenciones tienen un impacto virtuoso no solo en la realización de obras, en este caso relacionadas con el saneamiento hidráulico, viviendas y la conexión cloacal, sino en el impacto directo que tiene en el entramado económico, productivo, en la dinamización de los mercados y en la generación de empleo”. Y agregó que “en momentos tan difíciles, es el Estado, tanto nacional, provincial y municipal, el que apuesta a la obra pública para sostener el empleo, sabiendo que es un derecho y un eje fundamental para el conjunto de la sociedad”.

Durante la recorrida estuvieron presentes el jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Diego Menéndez; el secretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Santiago Révora; el jefe de Gabinete municipal, Hernán Sabbatella; el secretario de Desarrollo Territorial y Relaciones con la Comunidad, Mariano Spina; el secretario de Planificación Estratégica, Pablo Itzcovich; la directora de Redes de Infraestructura, Sandra Gerace; el director de Hábitat y Vivienda, Daniel D´Alessandro; y la directora de Políticas Ambientales, Virginia Passo.