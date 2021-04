Junto a la ministra de Trabajo, Ruiz Malec, la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales ratificó el convenio colectivo de Tigre

Finalmente, Walter Leonardi manifestó: “Es un día histórico, ya que no en todos los distritos está pasando esto. Ojalá que otras comunas hagan lo mismo porque sería muy importante para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. Con este convenio les estamos dando a los empleados y empleadas el valor que verdaderamente tienen. En Tigre tenemos un intendente que nos apoya y que tiene decisión política”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com