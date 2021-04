Rigen las nuevas restricciones: Sin clases ni circulación entre las 19 y las 6

La medida más polémica, que genera protestas y rechazos desde distintos sectores, tiene que ver con la restricción en el ámbito educativo que suspende las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.

La ampliación de restricción para circular, virtual toque de queda, se adelanta a las 20 horas, con prohibición para no esenciales hasta las 6 horas del día siguiente.

Los locales gastronómicos -restaurantes o bares- deberán también cerrar entre las 19 horas y las 6 horas del día siguiente, pero podrán continuar bajo las modalidades delivery y take away, lo que abre la posibilidad de que la gente pueda circular para comprar. También la norma prohíbe el uso de salones, por lo que, entre las 6 y las 19 horas sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre.