Morón continúa con la entrega de viviendas del Procrear de Castelar Sur a nuevas familias

Por otro lado, tras el avance del proyecto del nuevo desarrollo urbanístico en El Palomar, el jefe comunal remarcó que “Luciano me contaba que está en proceso de licitación así que antes de fin de año esto tiene que empezar y va a dar también respuesta a más de 500 familias que necesitan tener certezas sobre algo tan importante, un bien tan sensible a los sentimientos de todo un pueblo como es la vivienda”.

En ese sentido, el intendente expresó: “Entregamos viviendas que se transforman en un hogar que seguramente va a contener los sueños de estas familias que apostaron y que se encontraron con un Estado que vuelve a tener una política pública activa vinculado al acceso al hábitat y a la vivienda. Seguimos entregando y avanzando para que la vivienda sea un bien que el Estado garantice y no una mercancía a la que el mercado le asigne como privilegio a algunos pocos”.