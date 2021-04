Comienza la reconstrucción total de la Plaza Mitre, en el caso histórico de San Isidro

Las obras no afectarán la circulación vehicular.

Por seguridad, durante los trabajos no se podrá circular por la Plaza Mitre.

Uno de los hitos más importantes que se considera en esta puesta en valor es el reloj central, de gran importancia, siendo un hito turístico para quienes visitan la plaza. Es por este motivo que el proyecto considera su recuperación: no solo del reloj en sí mismo sino también de la morfología de los canteros que lo rodean, y su posterior mantenimiento, convirtiendo este reloj histórico en el reloj floral que fue antiguamente, siendo el diseño del mismo realizado por un especialista.

En cuanto al monumento a Bartolomé Mitre, se decidió generar una pequeña escalinata en la parte posterior del mismo, para permitir el acercamiento al monumento, generando un camino que lo rodea, y a su vez generar una apertura visual mayor en la vereda paralela a la avenida Libertador. Al estar las escalinatas por detrás del monumento, la fisonomía de la plaza no se ve afectada.

Acerca del nombre de la plaza recordó que se eligió hace 100 años en coincidencia con el centenario del nacimiento del ex presidente Bartolomé Mitre. “Fue la primera plaza del distrito”, indicó Fugardo.