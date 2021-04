“Están generando la peor brecha de la historia”, sostuvo Di Mario

Luego de los anuncios realizados por Alberto Fernández, el referente de Juntos por el Cambio de Malvinas Argentinas y ex funcionario del área de Educación del gobierno de María Eugenia Vidal, se pronunció en contra de las medidas del gobierno nacional, especialmente, del cierre de escuelas.

En este sentido, Di Mario señaló: “Este gobierno que no se preocupa por la educación, mucho menos por el futuro. Lo demuestran desde un principio porque la presencialidad nunca fue su prioridad”.

“Cuando dicen que hay mirar a países como algunos de Europa que están pasando la misma situación, les diría que también se copien de esos países para gestionar bien las vacunas y para realizar controles”, insistió mediante un comunicado de prensa.

Asimismo, el ex funcionario de Vidal, afirmó: “Están generando la peor brecha de la historia, educativa y social. Porque cuando Alberto Fernández dijo “la educación será virtual” está dejando fuera a muchos de chicos que no tienen internet o no tienen las condiciones para poder estudiar en sus casas. La escuela es un espacio de contención, el único para muchos, y se lo están cerrando sin un argumento válido”.

Haciendo referencia a su distrito, Marcelo Di Mario explicó: “En Malvinas, 100 mil estudiantes van a dejar de ir a la escuela pero van a poder seguir armando partidos de fútbol en las plazas o juntándose en casas o en bares hasta las 20 horas”. Y finalizó: “No hay ningún tipo de control, ni siquiera en lugares públicos”.