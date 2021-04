ATE Zona Norte pide la reapertura de paritaria al Municipio de Vicente López

La delegación Zona Norte del gremio ATE pidió al Ejecutivo municipal de Vicente López que en forma urgente convoque a iniciar las negociaciones salariales.

El titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, señaló que “el Municipio nos dice que hasta mayo no nos van a convocar, y esto es insostenible”. “No solo debemos discutir salario, que está muy desactualizado, sino las nuevas problemáticas que se están dando producto de la pandemia”, remarcó.

En ese sentido explicó que “los salarios de los estatales rondan entre los 30, 40 mil pesos de bolsillo, y con lo que marcó el INDEC que necesita una familia para vivir estamos muy por detrás”. “Resulta necesario que se implemente una suma no menor al 15 por ciento en el básico como “adelanto de la paritaria” con el sueldo del mes abril. Tenemos que sentarnos y discutir un aumento manteniendo la negociación abierta todo el año en función de lo que está sucediendo con los precios y la pandemia”, subrayó.

Consultado por las nuevas restricciones impulsadas por el gobierno nacional respondió: “Como organización sindical estamos totalmente de acuerdo”.

“Hay que estar monitoreando todo el tiempo lo que ocurre porque los hospitales están colapsados y los trabajadores de la salud no dan más. También pensamos que el cierre de las escuelas es lo correcto porque el contagio no está solo dentro de los establecimientos sino en todo el movimiento que se genera. Algo está claro, no estamos haciendo las cosas bien, sino no habría esta alza de contagios”, manifestó Alessandrini.

Por último informó que “estamos declarando el estado de alerta y tomaremos medidas en el corto plazo si es que no se escuchan nuestros reclamos”.