Entrega de subsidios a centros culturales y turísticos de Malvinas Argentinas

Leo Nardini, comentó al finalizar la ceremonia: “Hoy estamos acá en la Casa Cultura y Arte de Malvinas Argentinas, un espacio que por ahora no se puede utilizar por la pandemia, pero este es un patrimonio de los vecinos malvinenses. Y está acá, para que cada uno de los ciudadanos que tenga la vocación de expresarse, pueda contar con este lugar, que es para el desarrollo cultural de cada uno”.

El intendente Leo Nardini, dijo: “Poder trabajar con las instituciones culturales de Malvinas Argentinas nos llena de orgullo, cada una de ellas hace un trabajo de formación, de contención, y de sembrar valores, que es enorme. Hoy fortalecer con este subsidio a estos centros, que en este tiempo de pandemia se la rebuscaron para adaptarse y seguir desarrollando sus actividades, es muy importante”. Y agregó: “Muchas de estas instituciones son sin fines de lucro, y dependen de donaciones que tal vez por la situación de crisis, no las pudieron hacer”.