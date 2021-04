Sujarchuk: “Las medidas son sumamente racionales, porque no se corta la actividad económica ni industrial”

Esta mañana, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, recorrió obras de asfalto en Loma Verde. Se trata de obras de pavimentación ya finalizadas sobre 200 metros lineales de la calle Las Palmeras, entre colectora oeste y Los Aromos. En la jornada, el mandatario conversó con la prensa sobre las nuevas restricciones para frenar la segunda ola de coronavirus anunciadas por el presidente de la Nación, y criticó a los sectores políticos y sociales que protestaron contra las medidas.

“Seguimos trabajando y llevando asfalto a cada rincón del partido de Escobar. En este caso en Loma Verde, donde vinculamos y conectamos las calles para mejorar la circulación vehicular, respetando siempre la identidad de esta localidad”, manifestó el jefe comunal.

Sujarchuk supervisó las obras de pavimentación ya finalizadas sobre 200 metros lineales de la calle Las Palmeras, entre colectora oeste y Los Aromos. Esta obra, que fue financiada exclusivamente con fondos municipales, permite mejorar la conexión de toda la localidad de Loma Verde en una arteria de carácter principal, tanto en su aspecto comercial como en el acceso peatonal y vehicular.

Por otra parte, el jefe comunal, ante la consulta de SM Noticias, opinó sobre las nuevas medidas para hacer frente al avance del coronavirus establecidas por el presidente Alberto Fernández. “Es muy importante darnos cuenta que la curva de contagios es una pared empinada, y que enfrentarla requiere de la participación y colaboración de todos los argentinos”, dijo, y señaló que “a nadie le gusta tomar restricciones, pero estamos atravesando una etapa de la humanidad sumamente difícil”. “Estamos en una guerra mundial contra un enemigo que no es visible a los ojos pero si podemos ver las consecuencias que está generando”, declaró.

“El nivel de contagios es altísimo, y ya supera el pico del año pasado”, sostuvo, por eso planteó que “las medidas son sumamente racionales, porque no se corta la actividad económica ni industrial, solo se cortan los vínculos sociales, por donde está comprobado científicamente que el virus se reproduce con rapidez”.

Con respecto al cierre de clases presenciales, Ariel Sujarchuk reconoció que “hay gente que está molesta, y afirmó que él “hubiese preferido que no se cierren las escuelas”. No obstante, remarcó que escucha las opiniones de quienes saben, quienes apuntan contra la actividad extra escolar, como las reuniones u otras acciones recreativas. “Hay que salir del discurso cínico y bicéfalo de querer todo y a la vez que no haya contagios, de quejarse de la vacuna y también de que no llega”, aseveró.

“La Argentina se construye con decisiones claras y contundentes. En una guerra hay un general que mandan y nosotros somos soldados de este proyecto”, expuso, Y sobre las protestas, lanzó: “Son los mismos que se quejan de las protestas de los movimientos sociales con los epítetos mas descalificativos, pero cuando ellos protestan son republicamos. Realmente son unos caraduras”.