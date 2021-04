Zamora y Malec firmaron el primer convenio colectivo de trabajo para empleados municipales de Tigre

Por otra parte, contempla la creación de un espacio de “Identidad de género”, entendiéndose que no podrá afectarse ni restringirse el ingreso a la administración municipal, como así tampoco la carrera e igualdad de oportunidades, por cuestiones que se desprendan de la autopercepción. Asimismo, en los casos que el personal sea víctima de violencia de género tendrá derecho a la licencia con goce de sueldo o reducción de la carga horaria por el período que dure la medida de protección, debiendo acreditar tal circunstancia con certificado emitido por los servicios de asistencia a la víctima o de la entidad judicial que lo disponga.

“Es un día histórico, ya que no en todos los distritos está pasando esto. Ojalá que otras comunas hagan lo mismo porque sería muy importante para los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires. Con este convenio les estamos dando a los empleados y empleadas el valor que verdaderamente tienen. En Tigre tenemos un intendente que nos apoya y que tiene decisión política”, señaló el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Walter Leonardi.