Protesta frente a la Quinta de Olivos tras las nuevas restricciones y la suspensión de clases

Si bien algunos referentes de la oposición se hicieron presentes, no acapararon la atención de los manifestantes que reclaman en contra de las medidas anunciadas esta noche por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el objetivo de controlar la suba de casos de la segunda ola de coronavirus.

Minutos después de conocidas las nuevas restricciones decretadas por el gobierno nacional , cientos de vecinos se congregaron frente a la quinta presidencial de Olivos con pancartas y cacerolas para expresar el rechazo a las medidas, en particular, la que vuelve a suspender el dictado de clases presenciales en el área metropolitana.