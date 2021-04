Leo Nardini visitó la obra de Fragata Heroína junto a Federico Thea

El jefe comunal dijo: “Estamos recorriendo esta obra tan importante de conectividad entre las dos colectoras Panamericana, ramal Pilar y ramal Escobar, potenciando el sector productivo que son los generadores de empleo para potenciar la economía, y a los vecinos, a quienes les genera una salida alternativa ya que no tenían cerca la accesibilidad al barrio”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com