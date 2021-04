Sujarchuk supervisó el operativo de vacunación en el Club Social y Recreativo de la Tercera Edad de Matheu

Por otro lado, aquellos que todavía no se anotaron en el plan de vacunación, pueden hacerlo desde la página web del programa de inmunización bonaerense .

Este operativo garantiza la vacunación a adultos mayores de 60 años con patologías de riesgo y a quienes no hayan podido acceder a su turno original. Aquellos vecinos y vecinas que se encuentren en esta situación, deberán acercarse a la posta de vacunación asignada anteriormente, siempre después de las 17 horas y con el documento en mano.

“Sabemos que la situación está complicada y no lo venimos ni a ocultar ni a tapar sino a poner de relieve para que toda la población tenga conciencia de que hay que cuidarse mucho. En el partido de Escobar trabajamos fuertemente en la campaña de prevención y estamos realizando muchísimos testeos que van a aumentar a partir del plan DetectAr. Las medidas que hay que tomar son necesarias, el cuidado colectivo es una de las salidas y la otra es la vacunación”, expresó Sujarchuk.