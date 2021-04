Ituzaingó ya superó las treinta mil vacunas contra el coronavirus aplicadas

Por su parte, Lucila, una vecina de 68 años que recibió su vacuna en el Centro de Desarrollo San Antonio, agregó: “Estoy muy contenta por haberme vacunado. Hace mucho estaba esperando este día y me llena de felicidad. Estoy muy conforme por cómo se organizó todo y la verdad me gustaría que cada vez más personas se puedan vacunar para que de una vez por todas se termine esta pandemia”.

En el día de hoy, la cantidad de dosis aplicadas en el distrito llegó a 30 mil. Sobre esto, el intendente Alberto Descalzo señaló: “Es una alegría muy grande haber superado las 30 mil aplicaciones. No ha sido nada fácil llegar a esta cifra. Sin embargo, y gracias al trabajo, el compromiso y la decisión política de un Estado presente que prioriza la salud, son cada vez más los vecinos y vecinas de Ituzaingó que acceden a su vacuna. Esto no llena de satisfacción y nos motiva a seguir trabajando junto a Nación y Provincia para ampliar la campaña y llegar cada vez a más personas y ganar la batalla contra el virus”.