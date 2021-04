Gisela Zamora participó de una nueva entrega de sillas de ruedas en el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo

La edil acompañó a los vecinos beneficiarios de los elementos adquiridos con fondos del gobierno local. Además, el Municipio emprendió una campaña de comunicación inclusiva en los centros de salud, hospitales y vacunatorios de todo el distrito.

La concejal Gisela Zamora acompañó una nueva edición del Programa de Entrega de Elementos Ortopédicos que lleva adelante el Municipio de Tigre, donde más vecinos fueron beneficiados con sillas de ruedas. El evento se realizó en el Centro de Rehabilitación Frida Kahlo de General Pacheco.

Al respecto, la edil afirmó: “Estamos muy contentos por esta entrega y de poder continuar fortaleciendo esta política pública que hace llegar a los vecinos no solo sillas de ruedas, sino también audífonos, anteojos, entre otros, siempre pensando en el bienestar de los vecinos. Quiero felicitar a todo el equipo que trabaja en el centro de rehabilitación por brindar una atención óptima a toda la comunidad”.

Además, el área de Discapacidad municipal desarrolla una campaña de concientización en todos los centros de salud, hospitales y vacunatorios del distrito. La iniciativa dota a las instituciones de diferentes señaléticas y cartillas en las cuales se explican procedimientos médicos a través de pictogramas. Estos elementos colaboran con los profesionales a la hora de establecer una correcta comunicación con personas que poseen una discapacidad mental severa o autismo.

En ese sentido, la directora general de Discapacidad, Marcela Jáuregui, expresó: “Estas acciones están dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y, en el caso de la campaña de comunicación inclusiva, brindar al equipo médico nuevas herramientas para poder entenderse de una mejor manera con los pacientes que presenten discapacidades mentales”.

Las sillas de ruedas adquiridas o reparadas con fondos municipales están destinadas a atender las necesidades particulares de los usuarios. Las hay especiales para niños, que son capaces de adaptarse al desarrollo del infante y acompañarlo en las diferentes etapas de su vida, y también pensadas para personas con amputaciones bilaterales, reforzadas y con sus ejes desplazados a fin de asegurarles la mayor movilidad posible.

Anselmo, vecino de Rincón de Milberg y beneficiario del programa comentó: “Gracias al Municipio de Tigre y al intendente Julio Zamora pasan estas cosas lindas que no te pasan todos los días. Tengo la alegría de saber que me prometieron algo y me lo cumplieron, a mi me llamaron y me dijeron que estaba la silla, yo vine y la tengo. Eso es tener palabra, mejor que decir es hacer”.