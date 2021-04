Lucas Ghi inauguró obras de iluminación en el Corredor Ferré

Tras finalizar el encuentro, el jefe comunal destacó que “es una intervención que hicimos en el espacio público con la incorporación de artefactos lumínicos que nos permitirán hacer un uso intensivo por parte de la comunidad ya no solo durante el día, si no en horas de la noche”. “Los espacios se vuelven más seguros cuando son utilizados por el conjunto de la comunidad y para eso, tienen que ser espacios agradables, entornos debidamente cuidados, con la infraestructura básica para que finalmente ese objetivo que es que el espacio sea el escenario dónde la familia se encuentra y puede ejercitar, y disfrutar del arte, es una responsabilidad del Estado”, agregó.

