El titular de INAES brindó un informe sobre la actividad cooperativa ante diputados

La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales recibió al presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig, quien compartió la agenda de trabajo desde el organismo nacional, tanto de financiamiento como de acompañamiento y gestión al sector.800

