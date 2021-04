Juan Andreotti presentó la finalización de la repavimentación de la calle Carlos Casares

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, junto al ex jefe comunal, Luis Andreotti, y autoridades del Departamento Ejecutivo, recorrió la finalización de la obra de repavimentación de la calle Carlos Casares, en el tramo de Santamaría de Oro a Italia, barrio Mil Viviendas. La misma también incluyó la renovación de veredas, cordones y refugios de pasajeros.

El jefe comunal recorrió la renovación de una de las calles más transitadas de la ciudad junto al ex intendente, Luis Andreotti, y dialogó con vecinos. El tramo renovado atraviesa el barrio Mil Viviendas y se extiende desde la calle Italia hasta Santa María de Oro. “Esta calle está enmarcada en un programa municipal donde se van a renovar más de 80 cuadras en todo el distrito, llevarlo adelante desde nuestra Secretaría de Servicios y Obras Públicas y con personal municipal es un orgullo”, dijo Juan Andreotti.